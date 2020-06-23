【WWDC 2020/ iOS 14三大新介面】WWDC 2020 因為疫情關係而移師網上，但關注度仍然絲毫未減。打頭陣的有關於 iOS 最新版本、iOS 14 的更新，其中 Apple 就為 iOS 14 的介面帶來了三大變革 － 只不過用開 Android 的各位可能會覺得有點「面善」就是了。

App Library - 讓 Apps 更一目瞭然

iPhone 的 Home 介面一直由不同的 Apps icon 佔據，即使在數年前加入了 Folder 功能，隨著使用時日的增加，iPhone 的 Home 介面就會鋪滿一大堆未有妥善整理的 Apps。

更新到 iOS 14 之後，iPhone 的 Home 介面再不是唯一一個放置 Apps 的地方，所有 Apps 會分門別類地歸入 App Library 之中，而 Home 介面有幾多頁、上面放置甚麼 Apps 都可以進行個人化。

要幾多頁終於由用戶話事、不用掃到煩都未找到 Apps（圖 Apple）

新版 Widgets － 終於可以拉到 Home 了

由於缺乏個人化選項，一直以來每個用戶手中 iPhone 所呈現的 Home 介面都予人「千篇一律」 的感覺，而今次的 iOS 14 更新除了為 iPhone 帶來可以更大限度自訂的 Home 頁面，也首次讓用家可以將 Widget 放入 Home 畫面、製作更獨一無二的 Home 畫面。

Apple 方面指 iOS 14 的 Widget 設計可以更有效、美觀地顯示資料（圖 Apple）

畫中畫影片播放 － 是可以Offline 聽歌的另一途徑？

不論我們的果粉們承認與否，App Library、Widgets 這兩個功能，都算是 Android 系統方面頗為「歷史悠久」的了；不過除了它們兩個，Apple 是次還「引入」了另一個上一個版本 Android 才加入的功能－ 畫中畫影片播放。