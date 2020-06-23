WWDC 2020︱Apple推電子車匙CarKey 手機開門開引擎似Apple Pay

【iOS 14新功能】WWDC 2020 如期在網上舉行，今次的更新與之前的歷年的同樣是以軟件為主，但隨著軟件更新而來的硬件增進卻是少不了。 在即將推出的 iOS 14 當中，iPhone 的汽車連動功能 CarPlay 就有一個頗令人驚喜的新功能加入 － 未來擁有 iPhone 的車主或連車匙都不再需要帶出街。

車匙是不少車主日日要帶的物件之一（圖 Apple）

在新版本的 CarPlay 當中，就新增了名為 CarKey 的新功能，故名思義就是將 iPhone 變成車匙。

用於 CarKey 技術核心的 U1 晶片（圖 Apple）

CarKey 功能目前仍然在開發階段，不過 Apple 就指出它可以透過 iPhone 內的 U1 晶片，以超寬頻技術與汽車進行連動，在更新後只需要用 iPhone 靠近支援 CarKey 功能的汽車門即可以解鎖，同時將之放到車內的無線充電板上就可以發動引擎。

利用 NFC 功能將 iPhone 貼近車門進行解鎖（圖 Apple）

CarKey 在 iPhone 內的存在方式有點像 Apple Pay 的信用卡一樣，是一個軟件模擬，故可以實現遙距禁用、甚至是將車匙於 iMessage 內與特定人士共享。

Apple 指出分享出去的車匙，更可以因應用戶而指定鎖定某些功能 － 例如可以讓未成年人士打開車門、但不能發動汽車。

目前 CarKey 功能尚未實裝，Apple 方面亦未有公布支援 CarKey 功能的汽車名單（暫時只支援最新版 BMW 540i），他們現在正與汽車業界商討進一步的支援事宜，預料 CarKey 下年度就可以正式投入到汽車市場使用。

【點圖看Apple WWDC 2020六件大事：】