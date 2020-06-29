AK SE200 是 Astell&Kern 韓牌最新旗艦級DAP音樂播放器。A&futura SE200 特別之處是1機內置AKM AK4499EQ / ESS ES9068AS (2粒)這兩組不同品牌、不同風味的DAC音樂處理晶片！有別過去DAP使用兩組同款DAC去處理左／右聲或是平衡／非平衡聲，SE200是真正的「一雞兩味」，即是同一家餐廳有兩個大廚，同步為你製作中式牛柳／西冷西扒且同時上桌，實在是非常新鮮大膽的玩法！

Astell&Kern AK SE200 2020年7月發售（鍾世傑 攝）

AK在網上預先發表SE200的新奇concept後，最多人問的問題包括以下幾個，我們就簡單去解答吧：

一機兩組DAC，機身有增大嗎？不會，基本跟AK SE100一樣size，是只AK的技術又進步了，同一個空間內足以放置2組DAC獨立回路，重量沒多少增加，反而電量又加大了，真是黑科技結晶。

機身設計有不一樣嗎？會不會很重？今代SE200只有一款鋁合金機身選擇，全機機身都由瑞士手錶廠代工，不算重，新機只重274g，只是比241g的SE100 重了33g。在超多尖角的機身中，音量轉盤掣下加了一條立體的拱橋曲線，而且直接將LED發光圈放在轉盤邊位，增加美學深度。而機背就改用超硬陶瓷，放棄改化玻璃。

LED光圈顏色代表在播放甚麼格式的歌曲，而使用ESS/AKM時晶片時都各有獨立顏色，合共6色。（鍾世傑 攝）

這條拱橋曲線，比sa700更流線型。（鍾世傑 攝）

兩組DACs同步運作？可手動揀選想用的DAC組嗎？兩組DACs是獨立並同步運作的，在SE200機頂上，更有兩組「2.5+3.5mm耳機插」，分別為兩組DACs輸出之用。你無法揀選使用那一組，而實試後，證明兩組耳機插是可以同時播歌（但不能2組3.5mm／2組2.5mm 其4組同步）。但留意耗電量大幅會增加，不建議使用。

未聽過ESS9068AS，是什麼新晶片？SE200兩組DAC組件中，日本AKM AK4499EQ就跟去年推出的SP2000同款，而ESS ES9068AS是AK跟廠方SABRE特別訂製，屬19年晶片ES9068Q的省電版本。因為太新了，在ESS Technology的SABRE HiFi DAC晶片商品表中，仍未刊登其資料。

在ESS Technology的SABRE HiFi DAC晶片商品表中，仍未見到ESS9068AS的資料。

操作上與SE100比有甚麼變化？跟任何AK機用法都一樣，新介面改為藍色主題，很多細節都變得不一樣。最大特點是在setting中多了DAC filters 數碼濾波器，兩組DAC合共可變出6+3共9款口味。這種直接在DAC硬件上使用的filter，比一般EQ平衡器對音色較少影響，音色自然。

改用藍色介面，音量畫面的三角型有放射線變了平衡線。（鍾世傑 攝）

用後感：聽起來有甚麼不一樣？

AKM本來是為台機AMP而設，好氣好力，個人認為它性格突出，比較適合聽流行曲，而ESS就有原生MQA解碼，跟純音樂比較多細節的歌曲最夾；單是試聽玉置浩二《酒紅色的心》，在同一家酒吧，只是換上不同酒杯，原來同一杯酒都可以飲出不一樣的味道，真神奇。

使用FiR Audio M5 試聽。由於當日拍攝是工程機，讀不到SD卡，可聽歌曲有限。（鍾世傑 攝）

Astell&Kern AK SE200 2020年7月發售。（代理：ECT）