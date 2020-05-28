iPhone 聽 MOOV 24bit 高清串流攻略 Fender AE1i 聽歌三神器套裝

愈來愈多人想試試MOOV的 24bit 高清串流，有人話手機聽歌不及播放器，此話沒錯，但以手機流動網絡連線、隨時隨地聽Hi－Res歌曲，才是串流的真意吧！iPhone／android用家其實購買相應裝備，一樣可以玩盡高清串流音樂、大幅提升手機聽歌水準。

（鍾世傑攝）

iPhone X MOOV 24bit 高清串流

我們先來理解，由網上串流版源→主機→耳機，如果才能保證將高清音樂原汁原味送入耳仔：

1）高清串流來源：現時外國的Tidal、香港的MOOV都有推出24bit FLAC 高清串流播放服務。當中MOOV比較多適合香港人的24bit音源，比如Eason、Juno、Joey，還有各種懷舊歌、試機天碟file。

（MOOV App 截圖）

（MOOV App 截圖）

2）留意數據流量：最近CSL有提供2個月率先試用給開5G Plan的用戶，由於5G不設無限上網，聽歌時記得注意數據流量，因為24bit FLAC吃流量蠻兇的，1首歌最多可以用200MB，經常聽的歌曲一定要下載到手機。而即使你使用4G無限上網，預先下載也可減少load file時間。

3）無線耳機聽不盡24bit靚聲：如果你使用的是iPhone，要注意2個問題，經由Lightning插頭加裝原裝3.5mm轉換頭，又或早組由藍牙接駁真無線耳機（下圖為Sennheiser Momentum True Wireless 2：相關報導），如你選取了24bit音源，聽起來的確已經比320kb版本清晰，但其實Lightning插頭中的傳輸晶片，以及其iOS使用的AAC/SBC格式，你並未真正用盡24bit的功力！

市面真無線如Sennheiser Momentum True Wireless 2般，可支支援aptX無捐藍牙傳播格式，但iPhone並不十卜，浪費了好音樂、好耳機。（鍾世傑攝）

解決方法：三廠Lightning 耳機轉插

原來市面有些第三廠生產的Lightning to 3.5mm adapter，會用「搭橋」方式跳過iPhone原生解碼晶片，以更高分率頻去處理音樂。比如 Fender AE1i Lightning to 3.5mm Audio Enhancer「聽歌神器」去取代原裝接線駁耳機。

要在iPhone 玩盡24bit高清串流，只有有線耳機一條路行。（鍾世傑攝）

AE1i持有apple MFI認證(made for iphone)內置「A2M」DSP晶片以及Cirrus Logic CS42L83晶片作解碼及擴音能力。使用後你就會發現平常在聽的歌曲，能聽出更多層次及細節，甚至下載專用app控制內置EQ平衡器調音音色。

圖上方的apple原裝Lightning to 3.5mm 轉駁線，是高清音樂大敵。（鍾世傑攝）

最後一步，如果你駁一隻鴨記30蚊耳機到Fender聽歌神器，不就等如浪費全套裝備，埋門一腳打空門嗎？所以你還需要好的耳機及耳機線。

買了最音樂、換了好轉插，當然還要有好的耳機線和耳機。（鍾世傑攝）

iPhone高清串流三神器 套餐平$1500

現時Fender AE1i更剛好做一個「Brise Audio x Fender 期間限定 BATE001 x Nine 1 x AE1i 隨身串流進階套裝」 套餐優惠，買Fender AE1i+日本Brise audio「STAY HOME」優惠價耳機線SHP-001材 (香港限量版本型號為BATE001)，再加Fender Nine1 圈鐵混合可換線耳機。原價$4,560 減至$2,980，絕對比你用3千元買一部DAP更方便，一來DAP未必可裝MOOV App，二來DAP大都沒有SIM卡上網，聽串流還是手機好。

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番外篇：Android手機 X 24bit 串流

Andoroid OS發展至今，8代後已經沒有SRC限制，只要有3.5mm耳機頭，聽24bit已經夠原汁原味。沒耳機插又怎算？Android藍牙支援質素更好的aptX、aptX HD、LDAC藍牙制式，已經可聽到24bit的8－9成水準，但真正聽靚聲……都係一句，買個好的轉駁器吧！

Zorloo Ztella的USB Type C to 3.5mm駁線（鍾世傑攝）

筆者自己用的叫做Zorloo Ztella的USB Type C to 3.5mm駁線，內置 ESS Sabre 解碼晶片，當中使用ES9281C Pro，支援 32bit/384kHz PCM、5.6MHz DSD，無論駁到android／PC／mac，都可以靠它去處理24bit串流，再駁耳機聽歌。甚至，外國有一種壓縮密度更高、可以節省手機流量，卻不會捐害音樂質素的MQA制式FLAC檔案，更是必須要Zorloo Ztella才能發能發揮最強功力，這部份下次再有機會才介紹！（$880／查詢：Soundwave）

（上／下兩張圖，你看到有甚麼分別嗎？Zorloo Ztella上有支LED燈，反映它正在處理甚麼格式的音樂：紫色MQA／紅色24bit／藍色非高清檔案）

Zorloo Ztella上有支LED燈，反映它正在處理甚麼格式的音樂：紅色24bit／藍色非高清檔案。（鍾世傑攝）

Android陣營最近又有另一新作「Lotoo PAW S1」USB便攜解碼耳擴，用法跟上面兩支轉駁線相似，但就有更大功率的擴音能力，甚至還有小小的LED屏幕，都幾有型！而最吸引是內置 4.4mm平衡耳機插及3.5mm耳機插，玩法更多。($1299／查詢：Thinking Group)