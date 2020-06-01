SHURE AONIC系列新耳機試玩　傳統與創新混合單元同樣出色

近年耳機市場被無線藍牙TWS取代，不過名牌SHURE就回歸傳統有線耳機，推出AONIC系列3款新作，名為AONIC 3、AONIC 4、AONIC 5。單看名字可能大家以為只是單元數目不同，但其實三個耳機均各有特色，從設計到構造都完全不同，難得實機入手一於看看音色如何。

AONIC 5自行「換耳」夠貼心

要介紹SHURE這次新系由最高階的AONIC 5說起便最好。從外表大家都可看出AONIC 5是蛻變自SE535，同樣是3個動鐵單元分為2低音及1個中音，能呈現出最多音樂細節還有更好的高頻延伸性，耳機本身的分析力已經不錯，而且更承繼了SE846的可換式耳導管，讓用家可從「平衡」、「暖聲」、「明朗」3個風格中自行選擇，配搭出最貼口自己口味的音色。而AONIC 5基礎的全面性用於聽流行曲時，用上深黑色的「暖聲」耳導管可使音樂更飽滿，聽得特別舒服，十分推薦大家試試。

AONIC 5是本系列最高階作品，擁有3單元。建議零售價: HK$4,748

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AONIC 4「混血兒」首面世

至於外表同樣沿自SE系列的AONIC 4，體積相比前者細小了一點，更是SHURE第一次推出的圈鐵混合單元耳機，內置了一個動圈和一個動鐵單元，半透明設計的外殼可以看到內部結構，官方指其動圈單元是為AONIC 4特製，配合特設聲學管道能夠呈現出強勁低音和清晰高中音。試聽後發現AONIC 4低頻飽滿細膩，而且承襲了品牌一向人聲較前的調音，樂器和人聲層次分明清晰，大部分種類的歌曲都應付到，效果令人滿意。如果要說一個缺點的話，相信是價錢較其他品牌的2混合單元耳機略高，但作為SHURE新研發的首個產品，應該不少粉絲都有興趣。

AONIC 4 建議零售價: HK$2,798

AONIC 3最小中見不平凡

看到像藥丸一般外形的AONIC 3，相信大家都會想起同廠的Shure E4，不過AONIC 3當然進化了不少。而作為SHURE旗下尺寸最細小耳機，內裡安裝了一個動鐵單元，音色方面如果和同樣是入門級的SE215相比，AONIC 3明顯爽朗清楚更多，高音較順滑，用來聽純音樂或Acoustic的演奏會十分好，但重型音樂則不太適合。

AONIC 3