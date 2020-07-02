今年 Google I/O 因為新冠肺炎疫情而取消，不過有傳 Pixel 3a 的續作亦即將登場，然而想不到 Pixel 4a 未到，Pixel 3a 就要停產了？

上年度在 Google 開發者大會上登場的 Pixel 3a，因為 USD＄399 起的相宜價錢而被 Google Fans 們捧為歷來最抵玩的「親生仔」手機，其人氣甚至比旗艦定位的 Pixel 4 系列更高，即使只有水貨渠道入手，在香港都有不少用戶追捧。

Pixel 3a 系列兩機，雖然只有 Qualcomm Snapdragon 670 中階處理器，但擁有乾淨的原生 Android、拍攝質素上佳，而且可以用到「親生仔」才可以用到的獨家功能，性價比的確強勁

我們早前都有進行實機試玩，按圖可以觀看實機圖輯：

+ 2

Google 方面目前仍未有正式發表 Pixel 3a 系列的續作機種、亦即是坊間盛傳的 Pixel 4a，然而在較早前他們就向外媒確認，指 Pixel 3a 及 3a XL 目前已經停產，在 Google 的官方網站上面已經不能購買，當第三方經銷商手上的存貨賣完之後，全新的 Pixel 3a 系列手機就將絕跡市場。

Google Pixel 系列官網的購買頁面，已經將 Pixel 3a 系列標示為「Unavailable」（圖 Google）

如果想要把捱機會入手平價「親生仔」Google Pixel 3a 或 3a XL 的話，香港用家除了可以留意下各大水貨店的貨架之外，亦可以試試各大國外網站以網購渠道入手，不過如果不是直送香港的話，就要考慮一下用集運或其他轉運服務了。

可以直送香港的 Amazon 目前有標價 USD＄300 左右的翻新機，折合售價為 HKD＄2300 左右（圖 Amazon）

▼▼▼▼▼ 選擇集運服務小秘訣（按圖放大看全文）▼▼▼▼▼

資料來源：Android Police