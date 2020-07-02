Samsung 意外上載 Galaxy Note 20 官圖 全新銅色走高貴路線？

按照慣例，Samsung Galaxy Note 系列新機最早都要等到 8 月才會發布，今年遇上新冠肺炎更有可能延期。然而 Samsung 方面或早已完成了新機設計、甚至著手準備宣傳物料。

在較早之前，有人就發現 Samsung 的烏克蘭網站上意外上載一組相信為 Galaxy Note 20 的官方圖片：

今次被 Samsung 意外上載的圖片中，只有不同角度的 Note 20 機背，但透露的資訊量都不少，除了新的 Mystic Bronze 神秘銅色之外，圖中還可見 Note 20 採用三機頭組合，全部都跟隨機身加上一個銅色的圓環，整體金屬感更重，從顏色而言有點像名錶配色，或許是有心營造高格調奢侈品的感覺。

早前有流出指 Samsung Galaxy Note 20 將會有「Ultra」型號，並且將配備 1.08 億萬像素鏡頭，但未知是否就是今次流出的銅色新機（圖 Twitter）

今次的流出與之前中國內流出所謂「實機」及外媒的渲染圖有不少吻合之處：

較早前，有消息指出 Samsung 將會在下個月的線上 Unpacked 活動上正式帶來 Galaxy Note 20 系列，更有可能一併發表新一代摺機 Galaxy Fold 2 以及 Galaxy Z Flip 5G 等等，似乎頗值得期待。

資料來源：GSMArena