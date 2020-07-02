25款Android App揭含惡意程式！盜Fb帳號　即做1招自保（附名單）

數碼生活
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【Android Google Play惡意App】在Google Play下載App雖然方便，但以下25個App就要小心不要下載，否則可能會被盜取Facebook密碼，「今次大鑊了」。

（EVINA）

法國資訊安全公司EVINA近日報告表示，在Google Play上發現25款惡意App，會偽裝成常用軟件，包括多款電筒、Wallpaper桌布、手機遊戲、影片剪輯工具、QR Code、文件檔案管理、清理垃圾文件及天氣應用程式等。

▼▼▼ 25款惡意App名單 ▼▼▼

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EVINA指出，這些惡意App會在後台檢視其他應用程式運作情況，當用戶開啟Facebook App，就會彈出偽冒Facebook登入頁面，騙用戶輸入帳號和密碼，盜取Facebook帳戶。

（EVINA）

雖然Google Play已下架相關程式，但這些App已累計有234萬次下載，大家緊記檢查自己有否曾經下載；如已下載，最好刪除。

Facebook啟用雙重認證教學

如仍擔心Facebook是否被盜用，也可啟用Facebook雙重認證功能，多一重安全保障。

▼▼▼ Facebook啟用雙重認證步驟 ▼▼▼

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資料來源：EVINA

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