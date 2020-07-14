Apple新一代手機iPhone 12傳聞從沒間斷，而隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情對其發售日的影響也一直被受猜測，近日再有外媒提出新情報，包括其充電模式及發賣程序，相信一日未正式發表大家都仍樂於繼續估。

對於iPhone 12的充電問題，外媒GSMArena指出新系列將放棄舊有的5W充電器，改為起用9V/2.2A=20W充電模式，只不過暫時仍不知是否隨機送20W充電器，早前消息指Apple極有可能把這個20W快速充電器另外發售。

iPhone 12傳聞多多，不過目前最新消息指其電量已通過了國際認證，可信性更高。

另外報導也說到iPhone 12的幾個型號不同容量之電池已通過了國際認證，估計4個型號將分別為：iPhone 12（2,227mAh）、iPhone 12 Max及iPhone 12 Pro（2,775mAh）、iPhone 12 Pro Max（3,687mAh），數字上看3,687mAh的確是很強勁的電量，相信續航力會和上一代同樣持久。

此外Wedbush還有另一則消息指，Apple極有可能在9月尾發表iPhone 12以及於10月初正式開賣，但外界也有猜測認為到時未必會4款一齊發售，主要是零件生產受疫情所阻，如果要等到4款均夠數出貨可能要再推遲發布會。

如果iPhone 12未能4款同時發售，對消情應該有極大影響。

資料來源：gsmarena、Wedbush

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