蘋果下調Trade in價　2020 iPhone、iPad、Mac最新回收價一覽

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【Apple trade in價下跌】隨着iPhone 12推出日期愈來愈近，蘋果（Apple）亦下調了iPhone等多款產品的Trade in價（舊機換新價），究竟現在各款iPhone、Mac機、iPad及Apple Watch Trade in價是多少呢？

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▼▼▼ 先看看iPhone 12各款式傳聞價錢 + 規格 + 命名 ▼▼▼

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iPhone 12是蘋果今年重點產品，預計下半年推出。而蘋果近日再下調了多款iPhone的Trade in價，對比最近幾天下跌數目以百元計，如果對比2019年底，最多更下跌了1500元，其中以iPhone X及iPhone 8系列跌價最多！

不過，部份Mac機和iPad系列回收價不跌反升，詳細價格可看下列圖片。

▼▼▼ 各款iPhone、Mac機、iPad及Apple Watch 最新Trade in價 ▼▼▼

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Apple一直有Trade In換購計劃，提供以舊換新優惠。不過以上價格只供參考，事關實際價格仍會受手機情況、推出年份和配置而定，加上網上及店內提供的換購價值可能有差異。

更多詳情：Apple

iPhone、Android二手價

除了到蘋果Trade In，亦可以自行放售手機，以下綜合iPhone、Android旗艦機二手價，大家可參考。

▼▼▼ 2018 年 iPhone、Android 旗艦機保值排行榜（點下圖放大） ▼▼▼

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更多詳情：iPhone Android 兩年二手價剩幾多　外國機構分析邊幾款最保值

另外，政府派1萬元的現金發放計劃已陸續到手，如果大家想換新手機，以下在香港可以購買的5G手機，可以考慮。

▼▼▼ 目前香港可購買 5G 手機一覽 ▼▼▼

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完整購買 5G 手機攻略：政府派一萬想換手機？16 部 5G 新機全檢閱　買前 4 大考慮話你知

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