Sony Alpha 全片幅無反相機，G Master 鏡頭系列推出全球最大恆定光圈F2.8全片幅12-24mm超廣角變焦鏡，對於喜歡拍攝大自然環境、星空及建築物等的攝友們當然非常高興。新鏡早前入手，就等記者配合Sony A7 IV街頭試拍不同建築物，看看究竟拍攝出來的質素有幾出色。同場加映，外海專業攝影師的新鏡試拍風景試相，更加令人嘆為觀止。

Sony G Master 12-24mm鏡頭售價為21990元（林勇攝）

市面上要wide又要有大光圈的全片幅鏡頭選擇不多，而且這一支Sony G Master 12-24mm 是12mm廣角端+F2.8大光圈正是市場唯一選擇。鏡頭只重847g，加埋Sony A7 IV一起使用亦不覺得太重。鏡身有多項專業操控，包括用家可自訂不同功能的對焦鎖定按鈕、對焦模式開關鍵、變焦切換環和對焦環。12mm超廣角焦距，攝影師在拍攝時可加強距離感以營造宏偉的視覺效果，拍攝出比肉眼更廣闊的影像範圍。另外全新的鏡片組設計，每個角落都有極高解像度，透過內置的特殊鏡片組，可有效抑制影像邊緣的像散以及場曲現象，不單令整片影像都夠清晰，四角變形效果亦不顯著。影相之外，鏡頭F2.8大恆定光圈可以於變焦時維持穩定曝光，令拍片時快門速度和ISO感光度都能保持一致。

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同場加映：記者不算是一個專業攝影師，還未懂得玩盡這支鏡頭。因此還是找來一些外國攝影師的風景試拍相片，好讓大家感受這一些新鏡頭「厲害」之處。

▼▼▼外國攝影網站PetaPixel試拍📸試相🏞（點下圖放大）▼▼▼