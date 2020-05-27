Sony ZV-1實測：拍片最強！3單元收音、強化自拍操作、售價有驚喜

【Sony ZV-1實測】雖然現在用手機就可以拍片，但利用相機拍攝仍有一定的魅力，無論質素及功能上始終比手機稍為優勝。Sony在相機的範疇上不斷推陳出新，繼超人氣輕便相機RX100系列之後，最近推出全新輕便相機系列「ZV－1」，以RX100的血脈變奏出來的全新機，而它更是「拍片」而生的相機，在拍攝影片功能上大幅加強，不單影片、收音質素更高，更方便用家自拍的操作，相信喜歡自拍的Youtuber或Blogger都非常合適。我們就在正式發售前已經到手，立刻上手速評，試試拍攝影片是否如官方描述般出色。

↑↑↑↑Sony ZV-1 vs iPhone 11 Pro 自拍質素比併（點上圖睇片）↑↑↑↑

最新Sony ZV－1配備了如RX100系列的2010萬像素1吋堆疊式CMOS，而且配合極速對焦系統（有幾快暫時手頭上未有資料），期待在影相及拍片上有上乘的表現。它擁有RX100系列同樣的血脈，單睇外表還以為是RX100的後繼機。但其實它不單擁有相同的CMOS感光元件，就連鏡頭都與RX100 V同級，24-70mm焦距、F1.8大光圈，而且更罕有地在輕便相機上配備3吋可扭動反轉的觸控式LCD屏幕，自拍就更為方便。

Sony ZV-1機身的外型有著濃厚RX100系列影子（林勇攝）

以上只是單純規格及外表上的改變，最大與RX100系列不同，或者說是對於拍片者改良位，便是機頂內置3單元收音咪，比起一般只有向前收音單一收音咪的RX100或其他相機，收音質素更出色，提供更高質量的聲音捕獲性能和全立體聲降噪效果，尤其人聲方面更為清晰。而它更難得「hot shoe」回歸，令拍片人士更有彈性地加插其他外設裝置，如利用3.5mm收音咪插頭配上hot shoe來設置外置收音咪、又或者外插LED補光燈拍片。另外，跟機還附送了防風罩，利用hot shoe固定在機頂上，在室外拍攝時大大降低風噪聲音。

隨機附送防風罩，在戶外收音時效果更好。（林勇攝）

↓↓↓↓Sony ZV－1機身細節（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

系統方面亦都加入不少強化拍片功能，首先比以往更強的光學及電子防震效能，在行走時拍攝影像比其他相機效果更出色，實測時行走一般平路幾乎沒有震動感，就如放在gimbal手持穩定器拍攝。對焦亦加入了一般只會在大機上使用的Real-Time Eye眼睛對焦系統，利用AI來偵測眼睛訊息（亦有動物眼睛對焦系統），就算在4K拍攝時仍有極高準確性及速度，同樣對於常用來自拍的用家（如Youtuber或blogger）非常實用。

接下來呀脆幫忙一試Sony ZV-1與iPhone 11 Pro自拍影片時的影像質素、防震及收音效果比併。（林勇攝）

另一方面，它亦內置了「臉部優先曝光」系統，全天候偵測面部的光暗變化，如在室外走至室內時，因為曝光值不同而出現臉部過黑或過光的情況，系統會更快調節臉部的光暗。記者在測試時，在行走於室外及室內交接時臉部曝光轉換非常快，只花1－2秒便完成調節，的確有驚喜。

錄影按鈕加大後，令自拍時操作更就手。（林勇攝）

ZV-1於機身上細節亦針對時常拍片人士而設計，如錄影鍵由以往RX100的機邊細小按鈕搬上機頂與快門一樣的大按鈕，在單手操控時更就手。另外，機身設置的C1及C2快捷鍵按鈕，基本設置亦都非常便利Youtuber或Blogger，如C1按鈕的「一鍵背景虛化」功能（轉大光圈等調節）及C2按鈕的「一鍵產品展示模式」（快速向展示在鏡頭前的物件對焦），當然C1及C2都可以自行再設定其他功能。

↓↓↓↓試片中畫像質素逐格睇（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

總結

擁有Sony RX100拍攝水準的ZV-1，不單擁有同樣的拍攝質素，強化拍片功能、更合適單手的操作，亦都是ZV-1最大的賣點。最重要是今代回歸hot shoe及3.5mm收音咪插口，令相機擴展性能大增。最重要一點，便是官方指這部新機售價六千有找（官方售價為$5,990），比起RX100 VI或VII都平一截（因為沒有了長焦距鏡頭及電子觀景鏡，令成本減低），對於喜歡自拍影片的用家，的確是不錯的選擇。不過究竟它與手機自拍效果比較如何？不妨睇睇片比較。

↓↓↓↓收音及拍攝質素如何？大家可以睇呀脆試片了解↓↓↓↓