RICOH GR III去年初推出因為它的街拍snapshot功能方便之餘，影像質素亦十分高，因而被冠以「街拍王」之名，推出初期大為熱賣。最近官方公布將推出RICOH GR III推出限量版Street Edition 套裝，全球限量發售，香港亦正式開訂，7月下旬抵港。

今次RICOH GRIII限量版Street Edition 套裝，其相機機身設計以城市柏油馬路塗漆為靈感，改為金屬灰色，而且更採用特別的塗層紋理，裝以金色鏡頭環，突顯街拍個性。另外，跟機更配以專屬附件：與機身採用同色塗飾的外置觀景器及真皮腕帶，而且於在取景器上印製了象徵GR視角角度【28】，而腕帶亦有與鏡頭環相同的金色固定帶，與相機更有一體感覺。

金色鏡頭環十分搶眼（RICOH）

除了非常型格的機身設計外，亦新增了特殊功能「Full Press Snap功能」，可輕觸背面屏幕進行預先指定對焦點。用家當完全按下快門並放開按鈕的一刻，鏡頭會自動對準該對焦點拍攝。把握一瞬間而制定的快拍功能，進一步發揮街頭快拍的功能。另外，關閉相機電源時，顯示出馬路背景和專屬LOGO。

追加Full Press Snap功能，屏幕對焦時立刻按快門即拍（RICOH）

新機已經開始接受預訂，套裝價為$9290，雖然比普通版GR III稍貴（淨機原價$7290），但全球限量只推出3500部，加上非常型格的機身，點都吸引一眾喜歡街拍的攝迷吧。

▼▼▼RICOH GR III限量Street Edition套裝細節睇（點下圖放大）▼▼▼

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▼▼▼2019年推出RICOH GR III實機相及試相（點下圖放大）▼▼▼

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▼▼▼早前RICOH邀請外國攝影師實試GR III Street Edition▼▼▼