【香港書展2020】打機直播主蔥蔥（ChungChung030）IG+FB有成16萬粉絲，近日宣布推出處女寫真集《這是蔥蔥》參戰書展。單眼皮、性格爽快，人稱蔥爺的她，在寫真集中將展現多款造型：JK女子高生制服、酒店房成熟性感小背心，還有看完好像屋企多了一個「蔥妹」的日常家居服照。

fans唔想蔥蔥行性感？

「咁又冇特別話想／唔想我性感，只係大家都鍾意我青春少少、妹系少少，所以寫真集入面有一輯影到好似喺屋企咁，著返日常便服、背心短褲。」最近蔥蔥在fb上發言話，其實一直鍾意聽EDM電子音樂，但朋友跟fans都主觀覺得吵耳、重beat的電子音樂跟蔥蔥「唔夾」，反建議她多聽點Cute Cute的歌。無可否認，蔥蔥是Cute的，但是：「我都可以試唔同屬性，我另外影咗一輯JK女子高生校服、去飛機維修場外拍嘅相；另一輯就book酒店房影，背心仔打扮成熟性感，希望展現自己多樣性畀大家睇。」

（非寫真集圖片）

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會參加香港書展

蔥蔥其實一直都想出寫真集，因疫情關係，她終於都有空檔時間圓夢。這本《這是蔥蔥》會先在作網上開訂，初回提供親筆簽名版本。7月將正式在香港書展中發售，蔥蔥話到時會搞2場簽名會，詳情請上她的專頁查詢吧。（chungchung030）

$168／7月10日發售，預訂必有蔥蔥直筆簽名、上款、專屬於買家的感謝字句。

仲有其他美少女寫真集推介

發行《這是蔥蔥》寫真集的SNA出版社，在書展還會有私影界知名攝影師大樹主理的《私影模特兒名鑑》，收錄近100位香港私影模特兒的相片及介紹，而大樹還有一本個人作品集《愛・攝影 BIGTREE & 7 BIRDS》，以7種主題拍攝美少女，並有他一些自傳式的文章，一齊睇睇內頁。