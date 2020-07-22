50款電腦劈價開倉　Acer電競Predator半價　Thinkpad X1減至4千

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電腦節延期，但暑假電腦開倉繼續發酵；繼AVITA（VAIO）網店 NEXSTMall、豐澤相繼開倉後，最新追加Acer網店減價、Lenovo / Thinkpad 灣仔開倉，最受注目 Predator Helios 300電競Notebook 55折、Thinkpad X1 Carbon系列萬元級超輕筆電減至最平$4000！

Acer電腦繼7/7開倉後再舉行特賣，直至8月31日 【Acer 圖片】

Acer網店夏日開倉，當中不同數碼產品有不同折扣（九折至45折），在網店選購後，輸入下圖顯示的優惠碼才享折扣。

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另外灣仔OB House亦舉行開倉，主力Lenovo及Thinkpad品牌電腦、Notebook及平板電腦，毋須優惠碼現場選購，部份型號送Canon打印機，送完即止。（留意除註明「新機」，部分型號為陳列機種）

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當中更有豐澤開倉：👉🏻👉🏻【按此觀看】 AVITA、豐澤全部數碼產品開倉👈🏻👈🏻

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