電腦節延期，但暑假電腦開倉繼續發酵；繼AVITA（VAIO）網店 NEXSTMall、豐澤相繼開倉後，最新追加Acer網店減價、Lenovo / Thinkpad 灣仔開倉，最受注目 Predator Helios 300電競Notebook 55折、Thinkpad X1 Carbon系列萬元級超輕筆電減至最平$4000！

Acer電腦繼7/7開倉後再舉行特賣，直至8月31日 【Acer 圖片】

Acer網店夏日開倉，當中不同數碼產品有不同折扣（九折至45折），在網店選購後，輸入下圖顯示的優惠碼才享折扣。

👇🏻Acer 24部電腦優惠，最抵Predator Helio 300、最新ConceptD3｜附折扣碼、贈品、最後優惠日期👇🏻

+ 22 + 21 + 20

另外灣仔OB House亦舉行開倉，主力Lenovo及Thinkpad品牌電腦、Notebook及平板電腦，毋須優惠碼現場選購，部份型號送Canon打印機，送完即止。（留意除註明「新機」，部分型號為陳列機種）

👇🏻👇🏻Lenovo、Thinkpad 26款電腦開倉價、送Printer型號、開倉時間地址【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻

+ 13 + 12 + 11

👇🏻同場加映：7月底前上AVITA網店開倉，主打LIBER彩色系列！即睇網上開倉價👇🏻

+ 5 + 4 + 3

當中更有豐澤開倉：👉🏻👉🏻【按此觀看】 AVITA、豐澤全部數碼產品開倉👈🏻👈🏻