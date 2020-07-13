網店大減價情報！Orbi路由器、口罩、4K電視、電競裝備等5折起

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【anlander.com網購大減價】網店anlander.com正舉行限量優惠，口罩、WiFi 無線網絡系統、路由器、4K電視、電競椅及無線吸塵機等5折起出售。

全港網購優惠店anlander.com推出「至抵出清品專區」，低至半價出售多款產品，包括i-Shield學童口罩、ASUS Lyra AC2200 智慧型 Mesh WiFi 無線網絡系統、NETGEAR Orbi AC3000衞星路由器（RBS50）等，另有Dyson智能枱燈、電競椅及4K超高清智能電視等，數量有限，看看以下哪款合心水。

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豐澤網店7天大減價！小米華為手機、空清機、氣炸鍋、冷氣機都有

除了anlander.com，豐澤網店亦正舉行限時大減價，小米、HUAWEI華為手機、Microsoft 微軟 及 LENOVO 聯想手提電腦、彩光脫毛器等美容產品、空氣清新機、氣炸鍋低至61折起。優惠期至7月16日，有需要的話記得留意時間了。

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