【網上電腦節優惠】雖然上星期包括電腦節內的暑期展會宣布延期，各零售商轉戰網上商店，率先公布的包括AVITA（VAIO）網店 NEXSTMall ，加上豐澤Outlet又舉行開倉，最平Notebook減至2500元、三鏡頭Android手機最平1500元抵價入手！

率先公布優惠的AVITA電腦，在NEXSTMall推出原定電腦節中售賣Notebook機種

AVITA這次網上電腦節「在家特賣場」，力推配備Windows 10 的LIBAR系列，以藝術繪本配色Notebook，Core i3、8GB RAM、128GB SSD輕便筆電，亦可選擇機能較高Core i7-8580 / 8GB RAM / SSD 純色LIBAR，以下集合9部AVITA系列筆電網上售價，全部可經網上登記2年保養，並免費宅配送貨，優惠至2020年7月31日。

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豐澤每周開倉

豐澤網店繼續大減價，終極清貨由17/7至23/7 【網上截圖】

豐澤網店每星期都有特價品，臨近電腦節時間亦有推出「終極清貨」數碼產品，有打機必備的Better-Digi 15.6吋 全高清觸控螢幕，接駁PS4 / Switch隨時打機由原價$2480減至$2079；另外JBL、SOUNDPEATS 真無線耳機減至$400-$700（原價500-$1000）。

手機方面包括VIVO V17、OPPO Reno 2X都有特價，最平的TCL 3鏡頭Android手機PLEX T1，由$2399減至$1599，平足$800！另外更有手提空氣清新機、風筒及電動牙刷等特價發售。

豐澤網上開倉由7月17日至7月23日。

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資料來源：NEXSTMall、豐澤網店