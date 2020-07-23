realme X50 5G手機新品牌香港登場　定價能撼贏全港18部5G手機？

realme X50 5G 是品牌，realme 首次在香港登場就推出的平價 5G 手機，成為現時 18 部可以在香港購買的 5G 款式之中，最抵玩的其中一部。到底價錢足以挑戰小米、Huawei nova 系列的 realme X50 5G 有何賣點，以下立即為大家介紹。

realme X50 5G 的品牌 realme 其實跟 Oppo、OnePlus 屬姊妹品牌，近年亦已經在台灣登陸。今次在香港率先推出的 realme X50 5G，其實屬中國市場的 X50m 5G 型號，所以規格上亦跟後者相同。有興趣的朋友記得留意，不要跟中國版本的 X50 5G 規格掉亂。

realme X50 5G 是品牌登陸香港的第一部手機。（realme）

realme X50 5G 在香港以$2,599的定價開賣，跟小米 10 Lite（$2,499 起）及 Huawei nova 7 SE（$2,688）鼎足三立，成為 3 千樓下 5G 機之選，性價比大幅拋離其餘 18 部 5G 機選擇。以下就睇下 realme X50 5G 的規格及賣點。👇👇👇 realme X50 5G 功能賣點及規格一覽 👇👇👇

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realme X50 5G 將會在 7 月 24 日接受預訂，而 3 香港則為網絡商合作伙伴。雖然對比其他大部份香港的 5G 手機，X50 5G 似乎有一定的性價比優勢，但對比同價位稍為便宜的小米 10 Lite，X50 5G 的優勢並不明顯。X50 5G 雖然擁有 120Hz 更新率的電競屏屏幕，但屏幕材料僅為 LCD，對比小米 10 Lite 的 AMOLED 實在差一檔次。

另外，X50 5G 僅設有機側指紋解鎖，而小米 10 Lite 則配備屏幕指紋解鎖，雖然實際使用上，機側指紋解鎖可能更加方便，但後者的「高級感」更加明顯。不過無論如何，realme X50 5G 絕對是一台超值的 5G 手機選擇，對於想今年參與使用 5G 網絡的朋友來說，絕對值得考慮。

👇👇👇 香港可以購買的其他 5G 手機規格 👇👇👇

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除了 realme X50 5G 及上列 16 部 5G 機外，OnePlus 亦在近日推出接近中階定位的 OnePlus Nord，雖然並未有在香港作零售，不過大家同樣可以在官網購買行貨，送到香港。至於 OnePlus Nord 的詳細介紹，大家可以到：

OnePlus Nord 3300蚊有找 5G 機！平價新作發布 香港都買到