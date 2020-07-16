【iOS 13.6更新】蘋果（Apple）今日（7月16日）向iPhone用戶推出iOS 13.6更新，除了加入數位汽車鑰匙支援和新增「健康」App症狀類別等，還修正了10項Bug。

今次iOS 13.6更新主打數碼汽車鑰匙及「健康」App，直接把iPhone變成「車匙」，「健康」App也會新增多種症狀類別，連「經期追蹤」都有。

iOS 13.6同時修正了多個令人頭痛的Bug，例如「iCloud 雲碟」同步資料時可能導致 App 沒有回應等，iPhone用戶有需要可更新。

▼▼▼ iOS 13.6新增功能 + 修正Bug（點小圖放大看） ▼▼▼

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iPadOS 13.6同時推出

iPadOS 13.6與iOS 13.6更新除了數位汽車鑰匙及「健康」App外，大致相同，iPad用家有需要也可更新。

（網上圖片）

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

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