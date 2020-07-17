iPhone 升級 iOS 14 有乜新 Emoji 表情圖案？Apple 為了慶祝世界 Emoji Day（7 月 17 日），率先讓大家預覽今年秋季將會在 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 登場的新系列表情符號，到底邊幾款會是大家的全新最愛？

2002 年 7 月 17 日，Apple 在 MacWorld Expo 上公布 iCal 日曆程式，成為第一款日曆 App；而當日顯示的日期，當然就是 7 月 17 日，從此每年這日便被選為 World Emoji Day。而為慶祝世界 Emoji 日，Apple 特別提供為大家預覽將會為今年秋季，隨著 OS 更新將在 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 上登場的部份新 Emoji。

▼▼▼ Apple 預覽 2020 年新 Emoji ▼▼▼

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今次預覽的表情符號，包括忍者、掐指手勢、珍珠奶茶、跨性別符號、俄羅斯公仔、心臟、肺、海狸、渡渡鳥、迴力鏢、硬幣、墨西哥粽和皮納塔。其中掐指手勢本來是指大家在操作放大縮小功能時，將手指掐在一起的動作。掐指手勢上年初稿推出的時候，已經因為動作太似形容男生的 size 而成為話題 Emoji；不過新設計對於熟悉「愛情動作片」的朋友來說，可能更加會會心一笑。

▼▼▼iOS 14 新 Memoji 個人化選擇▼▼▼

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除了預覽新 Emoji 外，Apple 亦同時提供 iOS 14 Memoji 更多新的個人化選擇。其中包括了 11 種全新髮型 ，例如男士髮髻、頂髻、分側界髮型、波浪捲髮，以及經過調整的漸層髮型；19 種全新頭飾造型 ，包括頭巾、絲巾、單車頭盔、護士帽和泳帽；另外 3 款全新的 Memoji 貼圖，讓你可以向好友傳送擊拳、臉紅或甚至擁抱；當然對於依然努力防疫的大家，今次 Memoji 新增多種顏色的面罩選項，應該是自定 Memoji 必加新選項。

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