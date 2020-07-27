Apple iPad mini 因機身細小，但同時具備平板機能和規格，一直深得用戶青睞。10 月 Apple 發布會在即，除 iPhone12 消息不斷，iPad mini 也有新的傳聞，指 Apple 打算把其機身設計得更 mini，但亦不影響到螢幕大小，實際效果又如果呢？

iPad mini 機身縮細 20%

傳聞指，iPad mini 將改用窄邊框設計，如現時的iPad Pro 相似。分析師郭明錤表示，Apple 有兩個方案能達到這個設計概念，一是維持現有 iPad mini 的機身大小，再利用舊有邊框的空位，把螢幕增大至 8.5至9 吋，有效分隔開 iPhone 12 Pro Max 和 iPad mini 的市埸；二是縮細機身約 20%，維持 7.9 吋螢幕大小，成為更輕更和更易掌握的平板電腦。同時，iPad mini 也跟著 Apple 產品的主流，放棄 Touch ID，改用 Face ID。

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資料來源：9TO5Mac

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