Apple Watch 自從第 2 代開始加入 Water Lock 功能，啟動之後要旋轉錶冠才可以解鎖，同時間會利用錶身的喇叭振動，將在揚聲器表面的水珠排走。YouTube 頻道 The Slow Mo Guys 就特別以 2,000 fps 的超慢鏡頭，重播 Water Lock 噴水的過程。

Apple Watch 第 2 代起加入 Water Lock，主要的功能其實是避免電容式觸控屏幕因為與水接觸又錯誤輸入，另外，亦可以在解鎖的時候，利用 Apple Watch 內建喇叭的振動，將積聚在揚聲器表面的水珠排走。

👇 Apple Watch 噴水重播及功能解說 👇

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YouTube 頻道 The Slow Mo Guys 就特別以2,000fps 超慢鏡頭去拍攝整個 Water Lock 排水過程，發現水珠其實被喇叭迫走時，是以高速的方式「噴水」，而且在水底解鎖 Water Lock，亦可以見到氣泡排走。

順帶一提，其實無論大家是否啟動 Water Lock，都不會影響 Apple Watch 的防水功能，而且大家就算在入水前未有啟動，Apple Watch 亦很大機會在水中自動啟動有關功能。Water Lock 主要功能是避免水中的錯誤輸入，若果大家平常洗手後發現 Apple Watch 喇叭聲音「朦」了，亦可以隨後啟動 Water Lock 再解鎖，去排走水珠。

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