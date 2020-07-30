日本出LED電競呼吸燈發光口罩　邊用邊變色防疫一樣可以好有型？

新冠肺炎（COVID-19）疫情未見舒緩，大家在炎夏仍要戴口罩外出，除了焗和熱就是不好看。日本就有公司研發了「illumi-On」自帶LED發光功能的口罩，而且擁有多達7隻色隨意變動，以及有4種閃爍模式，戴住出街都型過人。

日本Spec Computer將於8月上市的「illumi-On」口罩，擁有如電競呼吸燈的設計，可以由LED發光變色，到底是怎樣運作？續航力多久？能否防病毒？即刻點下圖看看詳細說明。👇👇👇

有沒有想過口罩都有電競呼吸燈效果？

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👇👇👇點圖看「illumi-On」七種變色效果👇👇👇

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如果用黑色版本當發光時會比白色版本深一點。

資料及圖片來源：famitsu

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潮人當然要留意新科技，而近日有指Apple未來AirPods可能會利用骨傳導技術，在普通耳機效果欠佳的情況下補充音質。根據外媒發現的專利圖，此頭戴式耳機系統是以骨傳導技術和正常的空氣聲音傳遞相輔相成來運作。

👇👇👇骨傳導好處及壞處+真無線骨傳導耳機裝置例子👇👇👇

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