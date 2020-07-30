日本出LED電競呼吸燈發光口罩　邊用邊變色防疫一樣可以好有型？

數碼生活
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新冠肺炎（COVID-19）疫情未見舒緩，大家在炎夏仍要戴口罩外出，除了焗和熱就是不好看。日本就有公司研發了「illumi-On」自帶LED發光功能的口罩，而且擁有多達7隻色隨意變動，以及有4種閃爍模式，戴住出街都型過人。

日本Spec Computer將於8月上市的「illumi-On」口罩，擁有如電競呼吸燈的設計，可以由LED發光變色，到底是怎樣運作？續航力多久？能否防病毒？即刻點下圖看看詳細說明。👇👇👇

有沒有想過口罩都有電競呼吸燈效果？

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👇👇👇點圖看「illumi-On」七種變色效果👇👇👇

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如果用黑色版本當發光時會比白色版本深一點。

資料及圖片來源：famitsu

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