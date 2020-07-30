Uniqlo UT又再推出和日本動漫聯乘TEE，今次更是人氣頂尖的《鬼滅之刃》，香港將於8月頭發售而且圖案畫風非常精美，全都是特別為這次產品設計，連冷門角色上弦之三也有，粉絲們必定很想要吧？Lisa穿住唱《紅蓮華》可能會更加好聽。

鬼滅漫畫雖已完結但人氣不減，今次「鬼滅之刃 x Uniqlo UT」更加大受歡迎。

今次【鬼滅之刃 x Uniqlo UT】一共有9款，每件的圖案都是全新，簡約得來十分有型，先看看MODEL示範。（點圖放大）👇👇👇👇

【鬼滅之刃 x Uniqlo UT】全款式細緻位睇真啲（點圖放大）👇👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

此外，香港GU也有數款鬼滅TEE將於不日發售，有興趣就要留意啦！👇👇👇👇

同場加映：日本童顏女Coser自爆真實年齡是中女震驚網民 更是鬼滅狂迷

近來在網上引起熱議的日本女COSPLAYER「KARI かりん(様)」，只看照片和一般出COS的女生沒太大分別，但早前她公開自己原來已經37歲，則令網民非常驚奇，而她更指自己是《鬼滅》最愛炭治郎。

👇👇 點圖放大看KARI COSPLAY精選圖輯 👇👇

+ 3 + 2

觀看全文及多KARI圖輯：日本童顏女Coser自爆真實年齡是中女震驚網民 她：化妝比P圖重要