炎炎夏日，不是下暴雨就是刺眼大太陽，只要一走出門非淋濕即曬傷，還是窩在家追劇最舒適了！在 Netflix 上，除了有各式各樣有趣的西洋影集，原創的日本動畫也不少。以下就來為各位推薦編輯的私房五選，好看又舒壓的 Netflix 動畫吧！

1. 齊木楠雄的災難：再始動

名叫齊木楠雄的「平凡」高中生，有著不為人知的超能力，夢想過上樸實不起眼的生活，卻不斷被他奇形怪狀的同班同學們破壞。在經歷一場大災難，完結之後的重啟篇精彩程度不遑多讓，齊木快嘴吐槽神功加上奇妙的新角色設定，保證精彩可期。

+ 18 + 17 + 16

2. 惡魔人 Crybaby

原作為永井豪老師所創作的經典漫畫《惡魔人》，早在1972年就曾經動畫化，其暴力美學與血腥黑暗的世界觀震撼許多日本與海外的觀眾。這次則由導演湯淺政明執導新譯的版本《惡魔人 Crybaby》，並在2018年登上國際串流平台，擁有諸多著名動畫編導作品《別對映像研出手！》與《兵乓》的湯淺導演是如何詮釋新世紀的惡魔人的經典之作呢，如果是喜歡看名卡司與經典名作的朋友絕對必看的作品喔。

+ 13 + 12 + 11

3. CAROLE & TUESDAY

帶著結他逃家的千金小姐塔斯黛，闖進了火星大城市遇見和她一拍即合的鍵盤手，打工族凱洛。害羞細膩的塔斯黛擅長寫歌詞，活潑有才的凱洛將其譜成曲，兩人的才華完美結合，即將用她們的音樂魅力席捲全世界。

+ 11 + 10 + 9

由名導演渡邊信一郎執導，與音樂公司flying DOG合作，有如「動畫版」的星光大道，大家能在動畫中看到許多不同個性的角色與他們所帶來的精彩歌曲，幾乎每次比賽的歌曲都是經典，如果是喜歡音樂與勵志追夢題材的朋友絕對必看！

4. BEASTARS

在2018年獲得漫畫大賞，板垣巴留所創作的漫畫《BEASTARS》，於隔年宣布動畫化，並登上 Netflix上放送。在肉食與草食動物和平共處的世界上，終究發生了草食動物慘遭殺害的事件，兩大種族之間的隔閡與爭執一觸即發。

+ 14 + 13 + 12

值得一提的是，動畫製作公司正是幾年前締造人氣話題3DCG動畫《寶石之國》的Orange，利用3DCG而非傳統手繪動畫製作出的動物世界，無論是技術與運鏡也是值得注意的亮點。

5. 輕鬆小熊與小薰

可愛又人氣的鬆弛熊動起來了，而且是立體動畫！25歲上班族小薫和鬆弛熊、小白熊以及小雞一起住在狹小的公寓裡面，共享著夏天的炎熱，和各式各樣小薫生活中的煩惱與快樂時光。

+ 14 + 13 + 12

利用可愛逐格偶動畫的方式呈現，就算是平常沒有收看動畫習慣的朋友也能輕易被融化，劇情中有些寫實的OL日常與奇幻治癒的拉拉熊，是適合上班族睡前欣賞的治癒之作。

結語

可愛的、好笑的、適合少年或少女的一樣不缺，Netflix 原創動畫的題材相當多元且每一部都相當精彩，宅在家殺時間的時候，千萬別錯過以上幾部私房精選囉！

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