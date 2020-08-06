蘋果 AirPods Pro 真無線藍牙耳機水準極高，推出時很多專家都話：「係咪公開處刑晒全部藍牙耳機廠？」錯得離譜！AirPods不單沒搞死其他全無線true wireless 藍牙耳機，反而搞大個餅：高CP值、型格外觀、超佳音質，款式百花齊放。

以下5款筆者心水推介TWS真無線藍牙耳機，睇價錢已經是一大吸引之處，最平3百有找，8舊水有ANC降噪玩！加上每款機都有一樣足以跟AirPods一比的特色，音色、外觀、性能、尺寸，一定找到知音捧場客。

👍5款真無線CP值之選👍最平唔使300蚊！👇

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同場加映：再好既耳機都要配返部好播放器

Hiby R3 Pro Saber 音樂播放器DAP 為動畫歌調音，即用20首精選 動畫歌曲試機！

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同場加映：《新世紀福音戰士》EVA x Final 聯乘真無線藍牙耳機TWS

日本耳機名牌 Final Audio 推出EVA true wireless earbuds，現送上開箱試玩報告。

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想睇詳細開箱評測（點擊連結）：【評測】EVA x Final 初號機 聯乘真無線耳機 唔止齋儲 音質幾好