鬼滅 紅蓮華 + 20最強動畫歌　試聽Hiby R3 Pro SABER動畫調音DAP

《鬼滅之刃》不單動漫通殺，由LiSA主唱的OP《紅蓮華》更成功在2019年擊敗《殘酷天使的行動綱領》多年動畫歌霸權而登上日本幾家卡拉OK的點唱榜動畫歌部門冠軍！近日收到中國海貝新作Hiby R3 Pro Saber 音樂播放器DAP，它改用新解碼晶片，更為動畫歌曲特別調音。即選《紅蓮華》為首，共20支皇道經典及編輯心水Anisong，試聽一下！

日本連鎖卡拉OK「カラオケの鉄人」連續3個月的Ani K 動畫K歌首名，都被《紅蓮華》搶了，高橋洋子姨的《残酷な天使のテーゼ》都要輸。

《殘酷天使的行動綱領》於95年推出，翻看JOYSOUND卡拉OK年度排名人氣榜，《殘酷天使》首次登上排名高位為2008年，直至2018年止，11年中有8年為動畫歌名次最高作品！當中得過1次總冠軍、5次入3甲。

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先睇為快！嚴選10大動畫Anisong經典名作👇👇

選曲集中在2000年後，比較有現代流行曲風格的作品，之所以沒有《鐵甲萬能俠》、《宇宙戰艦大和號》等超懷古類動畫歌，並非不尊重而是隻隻都經典好難揀。👇👇

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之後再來10首筆者自己的心水推介，不知有無你一樣喜歡的作品？👇👇

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Hiby R3 Pro 已經是2018年作品，不過當時是選用SABRE ES9028Q2M DAC晶片，高頻解析力非常好，風格硬朗清冷。2020年新版Hiby R3 Pro SABER 以皇者之劍為名，則換了全新的晶片，又聲稱為動漫anisong重新tune了聲。

筆者以相同file及耳機，將兩代R3 Pro進行A/B比較，即睇有什麼分別。👇👇

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同場加映：用EVA藍牙聽《殘酷天使的行動綱領》 會唔會更有feel？

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