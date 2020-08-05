最近發生多宗涉及名錶劫案，例如日前大圍站就有賊人持刀行劫，事主捱斬更損失超過價值27萬元勞力士名錶。 講到名錶，其實Apple Watch用家可以安裝一個Ａpp，就能將錶面換成變成Rolex 勞力士 / Daytona、百達翡麗Patek Philippe、愛彼、伯爵等，以下教你如何輕鬆做到。

近日涉及名錶劫案有上升趨勢，回顧這星期內兩宗同類劫案詳情👇🏻👇🏻👇🏻

這些名錶其實在Apple Watch也有！所說的是免費App「Clockology」，只要按以下9個步驟去做，數十萬名錶盡掌握！以下提供安裝及操作方法【點圖放大看詳情】👇🏻👇🏻👇🏻

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支援Clockology的名表表面多不勝數，Daytona、Richard Mille、百達翡麗等，最後提供3個下載地點【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻👇🏻

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Clockology仍要解決部分技術問題，包括暫時不容許改變設定以Clockology為預設錶面，同時 Apple Watch通知更新後自動退回預設錶面，想知更多需要了解重點、下載連結及更多表面圖鑑？即睇 👉🏻👉🏻Apple Watch自製錶面教學｜Clockology設計新錶 輸入第三方製作👈🏻👈🏻

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