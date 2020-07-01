iOS 14 聲音識別教學 iPhone識聽BB喊、火警鐘響 Apple Watch提示

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【iOS 14 聲音識別 教學】iPhone與Apple Watch有很多日常應用，現在更有一項前所未有的特別功能：iOS 14新加入「聲音識別」功能，自動聽取日常生活中聲音，透過iPhone，Apple Watch提示嬰兒哭泣、火警鐘鳴響、寵物叫聲等，自動提示用家附近有事發生，教大家開啟這個實用功能！

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iOS 14新功能能辨別環境聲音，提示用家附近有什麼事發生 【Pakutaso 圖片】

iOS 14 中加入的「聲音識別」功能設於「輔助使用」項目中，按個人需要自定iPhone辨別聲音類型，例如將iPhone放於嬰兒旁，當嬰兒哭時iPhone會辯認聲音，確認是「嬰兒哭聲」時可以透過iPhone及Apple Watch通知，這樣即使不在嬰兒身邊也會收到通知，另外能辨認「鬧鐘、動物、住家、人物」等14種聲音類型：【點圖放大】

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iOS 14「聲音識別」設定相當簡單，只要跟隨以下步驟開啟功能就可以使用，iPhone就可以自動辨認聲音，透過iPhone及Apple Watch通知用家聽到的聲音。

▼▼ iOS 14 聲音識別 Step by Step 【點圖放大】▼▼

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實試聲音識別：也有認錯時

記者測試「聲音識別」功能，以Youtube中一些聲音素材播放，並將iPhone放在電腦旁，測試功能會否認出聲音，結果也有少許認錯了聲音，但大致也能通知記者聽到一些聲音，以下用圖片講解測試過程。

▼▼ 聲音識別測試結果【點圖放大】▼▼

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