「靈異自拍照」熱爆Twitter　日本網民齊拆解為何拍不到拍攝者？

網上不時會看見拍攝到靈異畫面的相片，可能是不自然的動作、並「不存在」的物體，或奇怪的現象。日本就有網民貼出一張，在手機發現的「靈異」照片，相片靈異的地方不是影到什麼，反而是為何影不到什麼。明明是正面對鏡自拍的照片，但鏡中竟沒有反映出拍攝者，因此引發網民熱烈討論。

Twitter 用家 @4B0ru 貼文指，手機上出現一張不記得什麼時候拍的相片，一看就覺得毛骨悚然，因為這張在浴室對鏡自拍的相片，竟看不到拍攝者。@4B0ru 就問 Twitter 網民知不知這張相是如何拍攝，引起大量「華生」走出來推理。先看這張「靈異照」的原相：

（Twitter @4B0ru 圖片）

看到這張相片後，起初網民的反應都認為非常恐怖，但也有粗心大意的網民表示：「誰可以告訴遲鈍的我，這張相片哪裡有問題呢？」有沒有讀者看完相片都有同樣的疑問呢？在網民推理前，他們先問推主有沒有更多線索，而他留下這一句：「曾聽弟弟說，大概 10 年前開始，在其他房間看過有男孩子的身影......」讓這張相更加神秘。

👇👇👇網民推理「靈異照」的拍攝方法，以及推主拆解相片鍊成方法，原來個個都影到？👇👇👇

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資料來源：Twitter @4B0ru

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