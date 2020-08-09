由 Microsoft 推出的 Surface Earbuds 全無線藍牙耳機，兩個大餅造型非常趣怪，其實是兩邊耳機同樣是觸控面板設計，而且更可以配合 Windows 10 裝置，遙控操作 PowerPoint 簡報，更可以利用語音輸入編寫 Word 等文件，即刻為大家測試一下。

Surface Earbuds 以定價 $1,628 在香港推出，在全無線藍牙耳機市場中亦中高價位的產品，不過主打的並非特別出眾的音色，而是可以配合 Windows 10 裝置，作為 Microsoft 365（前稱 Office 365）的「外掛」使用！

Surface Earbuds 全無線藍牙耳機配合 Windows 10 裝置使用，可以透過語音輸入文字編寫 Word 等文件內容，更可以利用耳機的觸控面板，遙控 PowerPoint 簡報。（區慶威攝）

對於商務人士來說，利用 Surface Earbuds 的觸控面板，可以輕易在 PowerPoint 簡報中作前後翻頁及播放影片、音效；在 Word 等作文字輸入時，更可以利用 Surface Earbuds 以語音作文字輸入，以下就為大家測試一下。

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Surface Earbuds 最大優勢，其實是配合 PowerPoint 遙控簡報，在講台上只需要在左邊 Earbuds 向前掃就可以向前翻簡報頁面，向後掃就可以向後翻簡報頁面，點按兩下就可以播放簡報中的影片音效，使用上實在非常方便。

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