Instagram全球推出短影片功能Reels　Facebook力爭吞併TikTok市場

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出自於中國抖音的國際品牌 TikTok 風靡全球，尤其是在 2020 年初新冠肺炎疫情爆發之後，舉凡全美青少年到偶像歌手Justin Bieber、饒舌歌手 Drake 都在瘋玩 TikTok。不過自從美國總統特朗普對 TikTok 以強硬態度出手之後，現在 Facebook 旗下的 Instagram 也終於上線了全新功能「Reels」，就是要來搶攻抖音在全球的短影片市場！

「Reels」全新短片服務主打著 IG 用戶可以錄製 15 秒長度短片，並可以直接從音樂庫中添加視像及音效等效果，在5 號已經正式於全球多達 50 個國家和區域正式上架。Instagram 作為時下全球用戶最廣大的社群軟體之一，要透過全新功能「Reels」搶下 TikTok 市場也絕非不可能的任務。

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國際版 TikTok 行政總裁 Kevin Mayer 曾形容「Reels」為抄襲、模仿型功能，並指責 Facebook 執行長馬克祖克柏以愛國為包裝，實際上則是透過不公平的市場競爭手段打壓 TikTok 在美國的生存發展空間。

華納兄弟影業旗下的 DC 超英大片《神奇女俠1984》第一時間試用支持，透過 Reels 曝光了兩支極短預告，你認為這一次 IG 和抖音大戰最終究竟會是誰勝誰負呢？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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