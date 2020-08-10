Samsung Galaxy Note 20及Note 20 Ultra早前就正式公布，新機都有不少賣點，性能上亦比上代，甚至早前S20大幅提升。可是這些賣點又適合哪些用家，新Note 20又值不值得換機升級？記者就因應不同新功能，盤點10類用家值得考慮換新機。

本年Samsung旗艦作Note 20／Note 20 Ultra不單在性能、螢幕上大幅提升，亦比早幾個月前推出的同門系統S20更為出色。S Pen性能亦因為螢幕升級，以及加強AI預測筆跡功能下，書寫手感比上代更好。另外，對應Xbox Game Pass可以無線雲端玩經典遊戲，亦都是令不少Xbox機迷為興奮。

👇 除了上文介紹的新功能外，Note 20還有不少特色功能，合適不同的手機用家，下圖文為大家詳細盤點👇

+ 7 + 6 + 5

另外，以下就為大家整理 15 個 Note 20 系列的重點，若果想睇 Galaxy Note 20 系列更完整的報道，記得睇之前的報導 👉Samsung Galaxy Note 20系列售價破萬！ 正式發表15重點懶人包

同場加映：👇按圖放大看 Galaxy Note 20 系列 15 大重點👇

+ 18 + 17 + 16

當然，如果並非Samsung fans，都為大家想了數個不買此Note 20的理由。

👇 為什麼不買 Samsung Galaxy Note 20 系列的理由👇

想睇更多不買的理由，可前往 👉Samsung Galaxy Note20 Ultra系列欠新意又貴？盤點9個不買的理由👈