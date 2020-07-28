Samsung Galaxy Note 20屏幕用新玻璃　兩米跌落地都唔會爆

相信有好多網友都遇過跌爆芒的情況發生，就算不是太高跌落地都會爆，不過這個問題好快會解決。因為專門為手機推出屏幕玻璃的康寧推出了一極為堅硬的玻璃「Gorilla Glass Victu」！

據康寧高級副總裁兼移動消費電子市場業務集團總經理John Bayne表示，於中國、印度及美國三個全球最大的智能手機市場中，選擇耐用性的手機是購買的第二大考慮因素。為了推出更耐用抗跌的玻玻璃，康寧就推出了Gorilla Glass Victus。

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Gorilla Glass Victus 是康寧史上最堅硬的玻璃，而由影片可見，Gorilla Glass Victus於實驗室內由高達2米的高度跌落地，表面保持完整。此外，官方更表示，Gorilla Glass Victus 抗刮能也比康寧第六代大猩猩玻璃高兩倍，更比其他品牌的鋁矽玻璃相比高出四倍。而這塊Gorilla Glass Victus 將會於 SAMSUNG Galaxy Note 20 系列上率先使用。

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