iPhone 12買不買？Android轉會用家炮轟垃圾　狂數14個iPhone缺點

【iPhone、Android揀邊個？】Apple（蘋果）iPhone 12就快推出，又是討論換新機或Android用家是否「轉會」的時候了！近日就有從Android轉用iPhone的用家有感而發，狂數iPhone缺點。iPhone是否真的一文不值呢？

（資料圖片）

iPhone和Android是現今兩大智能手機類型，「用iPhone還是Android好」這道現今十大難題，始終未有標準答案。近日有從Android轉會到iPhone 11 Pro Max的用戶，在連登討論區發帖指用過iPhone才知是「垃圾」。

該用戶承認iPhone iOS系統好用，但認為很多細節位不行，影響體驗，並列出iPhone的 14個缺點，例如自由度低、鬧鐘經常不響鬧，以及相機無想像中好等，讓轉會用戶參考參考。

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帖文引起熱論，不少人留言分享自己經歷，但亦有網民認為部份缺點是樓主使用問題，例如設定錯鬧鐘、可以自己開啟閃光燈等。

其實用iPhone還是Android話題已爭拗多年，早前亦有Android鐵粉轉用iPhone一個月即放棄，並狂數iPhone 21項缺憾，引起熱論。

👇 👇 👇 21個iPhone缺陷 👇 👇 👇

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有反面，當然亦有Android鐵粉轉會後大讚iPhone。

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不過說到底，用iPhone還是Android，是否換iPhone 12，最重要還是方便自己，沒有既定答案。

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