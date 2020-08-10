iMac 2020 年版上市不久，外國已經有 YouTube 第一時間全機拆解。大家除了可以見到新機設計上的改動之外，更可以從影片中見到，到底自己換 RAM 及 CPU 等 DIY 升級是否可行。

iMac 2020 年版已經正式在香港推出，換入了最新的第 10 代Intel處理器，亦首次加入 nano-texture 玻璃以及 true tone 螢幕。YouTube 頻道 OWC 就第一時間為大家拆解 2020 年版 27 吋 5K 屏幕 iMac，我們可以從當中一覽新 iMac 設計上的改動。

👇 iMac 2020 年版 27 吋 5K 拆解圖輯 👇

+ 13 + 12 + 11

從影片的截圖可以見到，iMac 2020 年版根先前版本內部結構分別不算太大，換言之維修及升級等 DIY 工序依然可以簡單執行。雖然 RAM 部份可以輕易更換，但要升級 CPU，其實技術需求並不低，記者並不建議大家自行升級。以下就是 DIY 升級 iMac 2020 年版 RAM 的方法，官方升級至 128GB RAM，需要額外加 $19,500，在坊間購買 64GB 的 DDR4 2666 筆記簿 RAM，索價大多是 3 千元樓下，明顯比官方升級便宜。

👇👇👇 iMac 2020 自行升級 RAM 教學 👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

記者查詢過坊間一些提供升級服務的店鋪，若果為 2015 年或者 2017 年版 iMac 升級 Intel Core i7 處理器，索價分別約為港幣 $3,8xx 及 $4,5xx；而將 2019 年 iMac 升級至 Intel Core i9 處理器，則需要約 $5,xxx。

在 Apple 香港官方購買 iMac，若果選擇升級至 Intel Core i9 處理器，i5 版本需要加 $3,750 而 i7 版本則需要加 $3,000，似乎在購買時若果有更多預算的話，可以省卻將來升級的費用。

大家要留意，只有 27 吋版本的 iMac 可以進行 DIY 升級，21 吋版的 iMac 並沒有可以自行升級的空間。

同場加映：👇 iMac 2020 年版開箱過程及測試 👇

+ 7 + 6 + 5

iMac 2020 年版在香港推出，《香港01》科技玩物組已經第一時間入手新機，當然立刻開箱評測，試試新iMac 27吋2020年版本，有什麼值得果迷升級的原因。想睇完整開箱及測試，即睇文章：

Apple iMac 27吋2020年中階版開箱實測 分析6大果迷必升換機理由