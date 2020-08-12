撰文：鄧鴻至
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【中原電器 \ Lenovo \ 實惠網店 開倉】中原電器突然舉行快閃開倉，包括iPhone、Samsung手機及多款無線耳機劈價，最高半減至半價，以下精選多款激抵數碼產品，加上Lenovo手提電腦、實惠網店推出4K電視一次全放送！
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