iPhone App Store十個實用技巧　即學即慳數據用量　教你申請退款

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App Store有些隱藏技巧，可能係好多iPhone同iPad用家都未必好掌握到。但其實用家學曉後，就可更妥善管理Apple Music、Apple TV+等服務，更能重新下載曾在手機出現的舊App、加強保安、防止過度課金和節省數據用量等。以下精選10個App Store設定小秘技，令你不再App多眼亂。

👇👇👇App Store再次安裝／隱藏舊App教學👇👇👇

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👇👇👇App Store檢查／取消訂用項目教學👇👇👇

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👇👇👇Apple退款教學👇👇👇

👇👇👇App Store啟用Face ID及慳數據教學👇👇👇

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同場加映：iPhone 長截圖教學

iPhone自從iOS13便加入了完整網頁截圖功能。由於只支援Safari瀏覽器，如果想把其他界面Cap全網頁，就要另尋方法。

用電話CAP圖是基本操作，但CAP下整個網頁的長截圖你又懂嗎？（Apple官方圖片）

方法一：Safari長截圖

iOS13的Safari內置網頁長截圖功能，使用起來十分方便，只需要幾個步驟即可！

👇👇👇Safari長截圖教學👇👇👇

想睇埋用其他APP製作長截圖的方？觀看完整全文：蘋果iPhone iOS13長截圖教學　2個方法輕鬆將網頁完整Cap低

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