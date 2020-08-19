Samsung Galaxy TabS7／S7+與iPad Pro比併　9個重點評比邊部抵玩

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Samsung Galaxy TabS7／S7+與iPad Pro對決邊部最抵玩？最近Samsung一口氣推出了Galaxy Note 20系列手機以及最新旗艦平板電腦Galaxy Tab S7／S7+。前者Note 20我們已經作不少深入評測報導，今次就轉一轉方向，將Tab S7與直接競爭對手Apple iPad Pro來一次PK大對決！看看哪一款更值得入手。

iPad Pro在年初推出時，其強勁的效能加上與notebook一樣手感的smart keyboard，高階平板電腦市場上全無對手。不過Samsung最新推出的Galaxy Tab S7／S7+，無論性能及S Pen效能都比上代大幅提升，今次就以9個重點項目作比併，看看哪一台較強。

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看完上圖文的比併內容後，覺得哪一款適合呢？不過想了解更多Galaxy Tab S7／S7+的特點，就要睇以下開箱實測圖文介紹。👇👇👇

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👇細睇Samsung Galaxy Tab S7實機各項細節👇

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