【手機開倉】網店開倉陸續有來，友和一口氣推出超過50部iPhone、Android手機限時搶購，Logitech電腦節電競周邊最後一星期減價、豐澤網店Outlet、Lenovo電腦開倉，加上一田及AEON兩大百貨開學電腦產品特價發售，8月最後一星期共116件數碼產品放送！

友和Yoho網店「VIP狂歡節」8月24日以「手機」為主題，推出iPhone 11 Pro、iPhone SE限量特價，Android手機有小米、華為Nova 5G、Sony Xperia 1手機，經典抵用Nokia手機限量搶。另外有Apple Watch Series 3/5及流動充電亦以開倉價發售。

👇👇 友和VIP限時搶 iPhone家族、小米，華為等52款抵買手機及流動充電器推介【點圖放大睇】👇👇

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👇👇 Logitech網上電腦節最後一星期， 共15款電競產品包括Pro X無線電競耳機、Pro系列、Lightspeed無線系列及賽車軚盤特價兼送限時贈品【點圖放大睇】👇👇

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👇🏻 👇🏻 豐澤網店Outlet舉行網上開倉， 富士、Sony相機特價，推介19款抵買數碼產品附開倉價【點圖放大睇詳情】👇🏻 👇🏻

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👇👇灣仔OB House 8月25日（二）LENOVO開倉，IDEAPAD、Yoga及LEGION電競手提電腦，以下精選15款激減電腦Notebook最平$2199，附開倉地址及時間👇👇

（注：除列明新機外，部分型號為短暫陳列品）

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👇👇 一田百貨Yata 及 AEON百貨 亦舉行開學優惠至9月初，包括Acer電競級及hp手提電腦平均七至八折發售，以下提供兩店特價電腦產品清單連售價【點圖放大】👇👇

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👇👇 csl網店舉行「電玩大激賞」推出遊戲數碼產品優惠，今晚8月24日有iPhone外，更有Airpods Pro、動森Switch限時搶購，點圖放大睇售價及限時搶購時間 👇👇

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