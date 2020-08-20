Fortnite因「私自收錢」而被Apple封殺的事，至今沒有解決的跡象，Epic的官方戶口更有機會被Apple取消。雖然Fortnite早已被下架，但iPhone玩家想玩Fortnite仍有辦法，下文就會有詳盡教學。

Fortnite被下架後，eBay突然多了很多已安裝了Fortnite的二手iPhone出售，部分更被炒貴兩倍以上！其實，如果真是很想玩Fortnite（或其他早已下架的遊戲或apps），都可以有方法重新下載，大前提是用戶曾經購買或下載過。如果完全沒有下載過的，唯有借朋友的Apple ID登入iPhone來下載吧。

上eBay就可以看到不少人將早已預載Fortnite的二手iPhone上架炒賣，一台二手只值3000元左右的iPhone X被炒至萬多元。（網上截圖）

找尋曾購買或下載的遊戲／Apps，只需要在AppStore內跟以下圖文步驟便可，簡單下載Fortnite或其他舊apps👇👇

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同場加映：iPhone用家必要識AppStore 10個實用技巧！

App Store有些隱藏技巧，可能係好多iPhone同iPad用家都未必好掌握到。其實學曉後，可更妥善管理Apple Music、Apple TV+等服務，加強保安、防止過度課金和節省數據用量等。先教大家如何檢查取消訂用項目：

👇👇👇App Store檢查／取消訂用項目教學👇👇👇

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