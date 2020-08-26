網店開倉優惠陸續有來，任天堂Switch主機繼續成為熱搶item，另有Ringfit Adventure、4K超高清電視及家電，以下精選網店包括：友和、豐澤、中電網店等共70款數碼產品推介。

👇👇友和8月26日限量搶正價Switch、另有動森限定版及長電量版共100部，另有無線耳機Airpods Pro減$450（$1549），Soul、Jabra六折，精選智能手表等35款數碼產品【點圖放大睇】👇👇

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👇👇豐澤電器正舉行「全城加油購物折」踏入最後一星期，購買4K UHD超高清電視以「易賞錢」會員價發售更送優惠券，以下推介共15款4K電視Soundbar及取得優惠券方法【點圖放大】👇👇

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👇👇CLP 中電網店 廚房電器減價，包括10款大流行嵌入式IH電磁爐：Panasonic、GERMAN Pool、Whirlpool，部分型號以中電網店積分照價再減【點圖放大睇詳情】👇👇

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👇👇 深水埗大型電腦專門店 Centralfield舉行網上電腦節，推出HP電腦開倉價發售，《香港01》獨家優惠碼照價再減【點圖放大睇優惠碼】👇👇

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