iPhone 12 Pro Max 雖然一直有傳將會加入電競級 120Hz 屏幕更新率，不過有關消息一直未能確認。近日兩大爆料 YouTube 頻道紛紛獲得測試版原型機所流出的資訊，似乎確認 Apple 極希望為手機加入這項電競級新功能。

iPhone 12 Pro Max 的 PVT（Production Validation Test）測試機圖片及影片分別出現在兩大 YouTube 爆料頻率 EverythingApplePro 及爆料人 Jon Prosser 的 Front Page Tech 之中，可見今次原型機測試片段流出，很大機會是 Apple 已經為 iPhone 12 系列的生產，進入最後測試階段。供應鏈早前一直不看好，iPhone 12 Pro Max 可以加入 120Hz 屏幕更新率功能，不過從現階段的測試資料看，Apple 似乎是正在盡最後努力，希望為 iPhone 12 Pro 加入這項電競級功能。

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雖然 EverythingApplePro 及 Front Page Tech 同樣得到了 iPhone 12 Pro Max 原型機的測試流出片段，不過就以 Jon Prosser 所屬的 Front Page Tech，一段實際正在運作的 PVT 測試機感覺更加震撼。Jon Prosser 除了從測試片段中，確認 Apple 正在測試 120Hz 電競屏幕功能之外，亦同時從 6.7 屏幕的 iPhone 12 Pro Max 原型機當中，確認「M 字額」大小跟上代未有太大差別，不過因為屏幕邊框更窄的關係，所以令人有看起來「M 字額」縮小了的錯覺。

另外，Jon Prosser 的影片更顯示 iPhone 12 Pro Max 可以手動開啟 LiDAR 雷達測距協助低光環境對焦，以及提供長曝光「Enhanced Night Mode」及「Enable Advanced Noise Reduction」等低光拍攝功能。另外，iPhone 12 Pro Max 更支援 4K 影片作 120fps 及 240fps 慢動作拍攝的設定。不過亦有分析指出，現時手機硬件未必能夠提供 4K 的 240fps 拍攝，Apple 很大機會是以電腦計算的方式，將 120fps 插值上 240fps。

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