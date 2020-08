Apple AirPower 傳聞將會以「One More Thing」身份,在今年的 iPhone 12 系列發布會中再度現身,一時間成為市場焦點所在。近日就有影片流出,有人將疑似 AirPower 的零件作出拆解,讓大家可以搶先了解其內部結構。

AirPower 很有可能在 Apple iPhone 12 系列發布會中,以「One More Thing」的姿態再度現身,再度成為焦點所在。市場對於 AirPower 自 2018 年以來始終無法上市,眾說紛紜。近日中國就有博客「艾奧科技」在 bilibili 上載影片,拆解疑似是 Apple AirPower 的無線充電板零件,搶先揭開今年 One More Thing 的神秘面紗,亦為大家拆解了,AirPower 多年來未能成功量產的主因。

👇👇👇 Apple AirPower 拆解顯示設計秘密 👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

AirPower 最初的設計,是希望可以同時為 iPhone、AirPods 及 Apple Watch 等多種產品,同一時間作無線充電,而且不限制擺位,所以 AirPower 中出現多達 22 個無線充電線圈,覆蓋充電板不同位置,實在一點都不令人意外。不過,AirPower 在設計下很大部份著墨於散熱方面,表明產品在運作時候的功率極高,熱量控制未必達到預期效果,安全考慮可能是 Apple 遲遲未肯推出的原因。另外,Apple Watch 使用跟 iPhone、AirPods 截然不同的無線充電制式,亦是 AirPower 尚未面世的另一個原因。

由 Aira 推出的 FreePower 無線充電板,動用了 18 個無線充電線圈設計。(Aira)

Apple 最強分析師郭明錤曾經預測,Apple 會在今年推出一款縮小版的 AirPower,暫時未知會否就是 iPhone 12 發布會中的 One More Thing 真身。另外,雖然 AirPower 用上 22 個線圈的設計有點瘋狂,恐怕成本上會比市面現時不少無線充電板昂貴得多;不過,其實現時亦已經有廠商推出內置 18 個線圈的 Aira FreePower 充電板,可以同一時間為 2 台 iPhone 及2 AirPods 充電。

到底 AirPower 今年會否在 iPhone 12 系列發布會中,以 One More Thing 的形式再度登場?大家記得留意 #HashTech科技玩物 的跟進報道。

同場加映:👇 iPhone 12 發布會舉行日期及最新消息 👇

+ 3 + 2

想知道 Apple 會否仍然準備在 9 月初舉行發布會;或者 iPhone 12 傳聞將會跟 ARM 版 Mac 一起登場,以及今年發布會將會再度出現「One More Thing」的消息,即睇完整文章:Apple發布會日期官方流出?傳iPhone 12發布日會有One More Thing