Apple AirPower 傳聞將會以「One More Thing」身份，在今年的 iPhone 12 系列發布會中再度現身，一時間成為市場焦點所在。近日就有影片流出，有人將疑似 AirPower 的零件作出拆解，讓大家可以搶先了解其內部結構。

AirPower 很有可能在 Apple iPhone 12 系列發布會中，以「One More Thing」的姿態再度現身，再度成為焦點所在。市場對於 AirPower 自 2018 年以來始終無法上市，眾說紛紜。近日中國就有博客「艾奧科技」在 bilibili 上載影片，拆解疑似是 Apple AirPower 的無線充電板零件，搶先揭開今年 One More Thing 的神秘面紗，亦為大家拆解了，AirPower 多年來未能成功量產的主因。

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AirPower 最初的設計，是希望可以同時為 iPhone、AirPods 及 Apple Watch 等多種產品，同一時間作無線充電，而且不限制擺位，所以 AirPower 中出現多達 22 個無線充電線圈，覆蓋充電板不同位置，實在一點都不令人意外。不過，AirPower 在設計下很大部份著墨於散熱方面，表明產品在運作時候的功率極高，熱量控制未必達到預期效果，安全考慮可能是 Apple 遲遲未肯推出的原因。另外，Apple Watch 使用跟 iPhone、AirPods 截然不同的無線充電制式，亦是 AirPower 尚未面世的另一個原因。

由 Aira 推出的 FreePower 無線充電板，動用了 18 個無線充電線圈設計。（Aira）

Apple 最強分析師郭明錤曾經預測，Apple 會在今年推出一款縮小版的 AirPower，暫時未知會否就是 iPhone 12 發布會中的 One More Thing 真身。另外，雖然 AirPower 用上 22 個線圈的設計有點瘋狂，恐怕成本上會比市面現時不少無線充電板昂貴得多；不過，其實現時亦已經有廠商推出內置 18 個線圈的 Aira FreePower 充電板，可以同一時間為 2 台 iPhone 及2 AirPods 充電。

到底 AirPower 今年會否在 iPhone 12 系列發布會中，以 One More Thing 的形式再度登場？大家記得留意 #HashTech科技玩物 的跟進報道。

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