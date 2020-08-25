iPhone 12平價版SE Plus流出3款　SE、XR、11傳齊減價最平3千有找

iPhone 12 傳聞將推出平價版 iPhone 12e（或稱 SE Plus、SE 2021），很可能會在 2021 年上半年面市。最新消息更顯示，平價版 iPhone 可能一炮三響；而 iPhone SE、XR 及 11 代更加會齊齊大減價？！

iPhone SE 大賣，令市場相信 Apple 將會在 2021 年食髓知味，推出傳聞中以 iPhone 8 Plus 為基礎的 iPhone SE Plus。不過，近日多個消息傳出，Apple 更有可能在下年傳出 iPhone 12 的平價版，主要分別是移除了 5G 功能只支援 4G 網絡，以應付未有完善 5G 網絡覆蓋的國家及地區需要。

👇👇👇 iPhone 12 平價版 SE Plus 2021 傳聞及 SE、XR、11 減價消息 👇👇👇

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綜合以上多個消息，似乎 iPhone 12 4G 平價版（或 iPhone SE Plus、iPhone 12e、iPhone SE 2021）很有可能真的會在 2021 年上半年應市，不過記者偏向相信只有一個版本，而當中以 Business Insider 的消息，移除 5G 網絡的 iPhone 12 平價版，似乎最符合 Apple 一貫的產品哲學。

另外，關於 iPhone XR、SE 2 代及 iPhone 11 的降價消息，似乎 XR 若果並非在 iPhone 12 推出的一刻即時停止發售，相信亦會在 2021 年平價版 iPhone 12 推出的時候停賣，所以減價可能出現在今年 10 月下旬至下年 4 月之間。不過一切有關 iPhone 12 系列的最新消息，大家還是要緊貼 #HashTech科技玩物 的最新跟進報道。

來源：Business Insider、SlashGear、@a_rumors1111、@aaple_lab、@iAppleTimes

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iPhone 12 系列雖然鐵定延期推出，不過 Apple 似乎仍然準備在 9 月初舉行發布會，有關消息更加是由官方流出？到底 iPhone 12 發布會會在什麼時候舉行，今年會否有「One More Thing」？即睇完整分析文章了解：

Apple發布會日期官方流出？傳iPhone 12發布日會有One More Thing