Samsung Galaxy Note 20 系列即將在 8 月 28 日起在香港市場開售，其中最貴的版本不足港幣＄10000 就有交易，但有廠商可能嫌新機太便宜，決定為 Note 20 推出更貴價的限量豪華版。

向來專推出手機奢華加工版的廠商 Caviar日前就宣布將為 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 推出加入了雲石與鍍金的「永恆系列」限量版，以＄5750 美元、即約港幣＄4.5萬起的價錢發售。

這批貴價「加工版」Galaxy Note 20 Ultra 各採用不同的古建築命名，並且加入了不同顏色的雲石／大理石素材，在大理石旁邊又會鍍上 7 微米厚的 999 玫瑰金、再刻上相應的主題花紋，分別有：

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四部不同主題的 Galaxy Note 20 Ultra 每部限量生產 99 部，由即日起就可以下單購買，Caviar 方面接受全球訂單且運費全免，不過一部比原訂價貴幾倍有多的手機，相信就只有要求有身份象徵的富戶才會有興趣了。

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以為賣幾萬元的 Note 20 已經夠誇張？Caviar 的極限又豈止於此。早在上年 iPhone 11 系列推出不久，他們就已經打造了一部賣價高達80萬港元的特別版 Caviar Solarius Zenith iPhone 11 Pro，這部土豪機身上加入 24K 純金以及 137 粒真鑽石，另外在機背中心，居然還加入了一枚可以正常運作的陀飛輪機械錶芯：

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