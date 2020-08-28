IKEA 同 LEGO 合作，將會推出既係積木，又係儲存箱的 BYGGLEK 收藏櫃系列，小朋友既可以學識自己收完後收拾積木，更可以用 BYGGLEK 作為場景的一部份，而且作品亦可以直接放入儲存箱下次再玩。最重要的是，大家以後唔使怕踩親 LEGO 痛死！

IKEA 與 LEGO 合作的 BYGGLEK 收藏櫃，現時已經率先在歐洲市場上市，而亞洲地區及全球市場亦會陸續在 10 月 1 日起開始推出。現時 BYGGLEK 系列包括一款 35 x 26 x 12cm 的連蓋儲存箱定價 €14.99（約港幣 $138）、26 x 18 x 12cm 的連蓋儲存箱定價 €12.99（約港幣 $120）、一套分別是 17.5 x 12.7 x 5.9cm 及 2 個 12.7 x 8.8 x 5.9cm 的儲存範套裝，定價 €9.99（約港幣 $92），以及 BLYGGLEK 系列的專屬的 200 塊 LEGO 積木及人形公仔、工具等，定價 €14.99（約港幣 $138）。

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家中添置了 BYGGLEK 儲存箱，小朋友到底會不會好好將 LEGO 收拾，避免大家再一次要經歷腳踩 LEGO 這種慘絕人寰之痛，記者也實在說不準。不過有了 BYGGLEK 儲存箱，至少大家也會更容易知道，家中那些區域更容易中招吧！

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IKEA 實在是一間非常之緊貼動漫文化潮流的公司，除了跟 LEGO 的合作外，早前亦特別追上潮流，推出《動森》版的 2021 目錄。動物之森／動物森友會／Animal Crossing fans 想知道點樣可以獲得 IKEA 島的制服及其他道具，即睇完整文章：IKEA《動森》目錄超可愛！網民求出實體版收藏 推介15個室內設計