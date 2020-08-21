【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】《動森》的熱度到今日都仍未退卻，近日 IKEA 更在 Facebook 專頁中，推出《動森》版的 2021 目錄，用《動森》的傢具推薦和展示自己的產品，勁有心思。不過，玩家留言的注意力全集中在「IKEA 島」上，希望得到島嶼的夢境門牌，和得到 IKEA 員工制服的 QR Code，兩個都擁有大量 fans 的 IP 聯合起來，玩家們當然興奮。

👇👇👇IKEA x 《動物之森》傢具目錄 玩家們也想要一本嗎？👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

（Facebook @IKEA 網頁截圖）

IKEA 2021 動森目錄

很多玩家在 Facebook 留言指，希望可以得到這本目錄，但大家可能先再等一等，因為這本原來只是電子版，並沒有推出實體版。不過 Fans 也不用太失望，IKEA 在 Facebook 公開了 IKEA 風格的室內設計，甚至角色穿上了 IKEA 的員工制服。現時已有大量玩家「跪求」夢境門牌和制服 QR Code，希望不久後 IKEA 會應 Fans 要求公開，大家可以期待一下。

資料來源：Facebook @IKEA

👇👇👇除 IKEA 風格之外，分享 15 個不同風格的設計給玩家，部分是「Yahoo TV 最強動森室內設計大賽」的得獎設計，看完高手設計可能幫到玩家裝飾房間👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

同埸加映：動物之森/動物森友會｜最新島民人氣票選SS級僅4隻 有隻連跳三級

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】Nintendo Switch《動森》人氣席捲全球！可愛的動物島民人人爭崩頭，不惜食炒價買amiibo card也要入手。日本網站gamepedia舉辦動森人氣居民投票，根據人氣將391位島民分成從SS至D共6個等級。

👇👇👇日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（D級至A級）👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

想知日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（S級神七至SS級）？即睇：動物之森/動物森友會｜最新島民人氣票選SS級僅4隻 有隻連跳三級