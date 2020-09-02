撰文：鄧鴻至
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【網店手錶開倉】CASIO G-Shock、SEIKO電子錶一向是Apple Watch智能手錶以外大熱款式，City Chain時間廊 / TimeMix Online網店以開倉價發售，平均半價入手G-Shock 5600 / 6900系列！
手錶網店 CityChain、TimeMix 即日起將Casio G-Shock、SEIKO精工電子錶以開倉價發售。
👇👇時間廊 City Chain 網店舉行夏季減價，2020年款式CASIO G-Shock、Baby-G女生款式以平均半價發售，精工SEIKO Prospex 50mm大錶面減$500，部分型號網購享換購月餅優惠！以下推介12款必買款式👇👇
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👇👇TimeMix Online手錶專門店亦同時舉行G-Shock減價，主打近年G-Shock三針GA系列，B5000經典「黃金戰士」版劈價$1100，另推介8款熱賣型號👇👇
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