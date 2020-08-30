AirPods Pro清潔保養教學　8個步驟清除耳油污垢平民化夠慳錢

無線藍牙降噪耳機逐漸多人使用，對應蘋果產品的AirPods Pro已成iPhone用家不二之選，雖然使用上非常方便，但很多用家都表示充電盒容易積蓄污垢，全白色設計更是突出骯髒。不想每次打開盒也看到黑色一點點，但又沒有專業的耳機清潔用品？其實只要簡單的工具就可以完成清潔，本文就一步步教大家。

耳機是最貼身的聽歌器材，相信沒有人不帶出街。隨住AirPods Pro甚至一般耳機的構造愈出愈精細，清潔和保養也成為重要課題。要保持好音質和耐用，久不久便應清理一下，常見的污垢多是來自耳朵的油脂分泌和耳垢，別以為求其掃幾下就好，其實清潔也有好多重點要注意。

AirPods Pro用了將近一年也是時候清潔了！（林勇攝）

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舊款AirPods的傳聲口容易積聚污垢，可以用牙籤清理。（陳錦洪攝）

同場加映：網上湧現高仿貨教你如何分辨真假AirPods Pro

AirPods Pro由推出至今都是真無線耳機的熱門之一，而在市面上亦充斥大量的翻版。部分買家為了以更便宜的價格入手，可能會在拍賣網或社交網站購買，但這有機會成為黑心賣家的目標。如果你也正打算在Apple以外地方入手AirPods Pro，可以用以下方法分辨真偽。

👇👇👇真假AirPods Pro分辨方法，拍賣網入手前必需注意 3 件事👇👇👇

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